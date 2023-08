Amigos homenageiam pintor Fernando Baril

Familiares, amigos e alunos despediram-se do pintor e professor Fernando Baril, 75 anos, em uma cerimônia realizada nesta terça-feira (15) no Crematório Angelus Memorial, em Porto Alegre. A trajetória de Baril foi exaltada pelos amigos que destacaram o compromisso do artista com a verdade. Às 11h18min, após diversos depoimentos, o artista recebeu uma salva de palmas. O escultor Lúcio Spier realizou a Kadich - uma oração judaica de despedida aos mortos. Antes do encerramento da solenidade no bairro Medianeira, o pintor recebeu mais uma salva de palmas dos familiares e amigos presentes na cerimônia.

A artista plástica Zoravia Bettiol afirmou que a obra de Fernando Baril era muito provocativa, muito instigante e com muito sentido crítico em diversas áreas. "O Baril era crítico em relação a comunicação, a tecnologia, a beleza e tinha um humor sútil e, às vezes, um humor que chegava ao sarcasmo", ressaltou. Para Zoravia Bettiol, o pintor tinha uma obra muito expressiva e muito forte que vai perdurar pela qualidade e força intrínseca do seu talento.

Já o fotógrafo Gilberto Perin salientou amizade entre os dois. "Ao conhecer o Baril a gente passava a ser amigo dele. Fazia parte da personalidade dele que era extrovertida e, às vezes, dura com os amigos. Porém, ele era sempre amoroso", comentou. Perin afirmou que a obra de artista partiu da técnica para poder expressar o que ele sentia. "Ele dizia diversas vezes que não sabia como pintava às suas obras. Ele deixava o consciente dele funcionando com uma excelente técnica para mostrar as suas visões de Mundo", acrescentou.

Perin lembrou que Fernando Baril morava na avenida Borges de Medeiros com a rua Riachuelo, no Centro de Porto Alegre, e sempre afirmava que tudo acontecia a sua volta. "Passeatas, desfiles de Carnaval, comemorações de futebol e a pobreza e a miséria estavam na volta da casa dele. Ao caminhar pelo Centro, ele comentava que tinha inspiração para 20 anos de trabalho", destacou. Perin comentou que o artista via pessoas desesperadas, com fome e entrando em transporte coletivo apertado. "Era um artista que estava sempre antenado para a vida social e mostrava tudo isso através da arte, do humor e da crítica corrosiva", ressaltou.

O diretor de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura, Paulo Amaral, destacou que Baril era um artista único porque ele absorveu todos os cânones da pintura e do desenho. "Ele sempre foi muito rigoroso na técnica e passou por muitas experiências no Atelier Livre. Na Escola de San Fernando, na Espanha, onde ele esteve trouxe toda uma bagagem técnica invejável", ressaltou. Segundo Amaral, o pintor era uma pessoa muito querida de todos. "Era um homem muito afetivo, doce e muito ácido, às vezes no jeito de falar, e rigoroso com seus alunos no sentido de ensinar a arte", acrescentou. Amaral disse que artista realizava uma arte contemporânea baseada em preceitos históricos do figurativismo e fazia de uma maneira muito profissional. "Era um trabalho impactante. Era um artista muito completo e singular", definiu.

O escultor Lúcio Spier destacou que ele e Baril foram colegas no Colégio Israelita onde ambos realizaram exposições na instituição de ensino. "A gente conversava sobre os conflitos do Mundo atual e das questões judaicas. Ele tinha um humor judaico muito refinado e era uma pessoa muito gostosa de conversar", salientou. Para Spier, o pintor gaúcho era um espelho e uma pessoa confiável. "É uma grande perda para a arte do Rio Grande do Sul e do Brasil", comentou.

O pintor gaúcho faleceu na segunda-feira (14) aos 75 anos. Fernando Baril nasceu em Porto Alegre e começou a estudar desenho e pintura com o escultor Vasco Prado quando tinha 10 anos. Baril auxiliou na organização e expôs seus trabalhos na 1ª Feira de Artes Plásticas de Porto Alegre, que ocorreu em 1967. Na década de 1970 ele teve suas primeiras experiências como professor de arte, mas seguiu estudando, começando a sua graduação em Arquitetura e Urbanismo em 1971.