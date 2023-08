Morre o pintor gaúcho Fernando Baril, aos 75 anos

Faleceu nesta segunda-feira (14) o pintor e professor Fernando Baril, aos 75 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. A cremação ocorrerá nesta terça-feira (15) no Crematório Angelus Memorial (Av. Porto Alegre, 320 - Medianeira, Porto Alegre), capela 02, das 08h às 11h30. As homenagens serão abertas ao público.

Trajetória na arte de Baril começou na infância

O artista nasceu em Porto Alegre . Baril auxiliou na organização e expôs seus trabalhos na 1ª Feira de Artes Plásticas de Porto Alegre, que ocorreu em 1967. Na década de 70 ele teve suas primeiras experiências como professor de arte, mas seguiu estudando, começando a sua graduação em Arquitetura e Urbanismo em 1971.



Em 1973, quando estudou xilogravura e pintura com Xico Stockinger e Paulo Porcella, no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Já em 1977 passa a dedicar-se à arte de forma exclusiva. Nos primeiros anos da década de 80 passou a lecionar no Ateliê Encontro da Arte, orientando o Grupo Pigmento, composto por artistas que já haviam estudado sido seus alunos. Iniciou em 1978 a pós-graduação em pintura e procedimentos pictóricos na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, em Madri.



Morando em Nova Iorque por 4 anos (de 1988 até 1992), Baril passou do informalismo abstrato para produções figurativas, que se aproximam do surrealismo e que até hoje dão notoriedade a seu trabalho. As maiores críticas presentes nas obras são direcionadas à sociedade de consumo, com seus absurdos, ícones e preconceitos.



De volta a Porto Alegre, na década de 90, Baril trabalhou no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) como professor de arte e como assessor do Grupo da Quinta.



Participou de diversas exposições individuais e coletivas, com destaque para o 2º Salão Brasileiro de Arte (1981), Arte Gaúcha Hoje (1982), 1ª Bienal Internacional Copy-Art (1985), Arte Sul 89 (1989) e Queermuseu (2017). . Baril auxiliou na organização e expôs seus trabalhos na 1ª Feira de Artes Plásticas de Porto Alegre, que ocorreu em 1967. Na década de 70 ele teve suas primeiras experiências como professor de arte, mas seguiu estudando, começando a sua graduação emem 1971.Em 1973, quando estudou xilogravura e pintura com Xico Stockinger e Paulo Porcella, no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Já em 1977 passa a dedicar-se à arte de forma exclusiva. Nos primeiros anos da década de 80, orientando o, composto por artistas que já haviam estudado sido seus alunos. Iniciou em 1978 a pós-graduação em pintura e procedimentos pictóricos na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, em Madri.Morando em Nova Iorque por 4 anos (de 1988 até 1992), Baril passou dopara, que se aproximam do surrealismo e que até hoje dão notoriedade a seu trabalho. As maiores críticas presentes nas obras são direcionadas à sociedade de consumo, com seus absurdos, ícones e preconceitos.De volta a Porto Alegre, na década de 90, Baril trabalhou no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) como professor de arte e como assessor do Grupo da Quinta.Participou de diversas exposições individuais e coletivas, com destaque para o 2º Salão Brasileiro de Arte (1981), Arte Gaúcha Hoje (1982), 1ª Bienal Internacional Copy-Art (1985), Arte Sul 89 (1989) e Queermuseu (2017).

Absolutamente cáustico



Paulo Gasparotto, colunista e ícone da vida cultural de Porto Alegre, tinha uma amizade de longa data com Baril, remontando ao final dos anos 60. Entre as movimentações que o artista fez ao longo da vida, Fernando e Paulo seguiam se encontrando constantemente, fazendo caminhadas que muitas vezes eram estendidas até a Orla da Guaíba.

Gasparotto ressalta as virtudes humanas e artísticas de Baril: “Ele era um bom amigo, com um humor magnífico, absolutamente cáustico. Fernando vivia só pra pintar nos últimos anos, incorporando uma visão marcante e crítica”.

“Ele foi uma das pessoas marcantes da minha vida”, completou o colunista.

Fernando Baril e algumas de suas obras. Foto: Gilberto Perin / Arquivo Pessoal / JC.

“Tu nunca está pronto”



“É díficil falar no passado” disse o fotógrafo e roteirista Gilberto Perin, enquanto conjugava todos os verbos no presente ao longo da conversa. Perin está produzindo um documentário sobre a vida e obra de artistas que foram marcantes para a trajetória do MARGS.

“Eu conheci ele depois de ter feito a carreira toda aqui no Brasil. As pessoas podiam julgar ele como ríspido e grosso, ou como forte. Ele era forte porque era franco.” comentou Perin. Eles participaram algumas vezes de exposições coletivas, sendo a mais recente e notória delas o Queermuseu. “O Fernando foi o autor da pintura mais marcante da exposição, aquela Cruzando Jesus Cristo com Shiva, chegou a ser estampada em camisetas depois. Ele dizia que a arte sempre tem que chocar, não no sentido de machucar, mas de impor questionamentos e fazer pensar”.

Baril encontrava em tudo e sua moradia facilitava esse trabalho. O artista viveu os últimos anos em Porto Alegre, no cruzamento da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Riachuelo, lugar que o próprio dizia que tudo acontecia. “Ele dizia que todas as passeatas passavam por aqui, todos os shows, todas as pessoas que pedem. No documentário ele diz: Se eu olhar pela janela já tenho 20 anos de inspiração”, relembra Perin.

Fernando Baril contou para Perin a história de uma pergunta marcante sobre a arte que havia feito anos atrás para ao longo da formação: “Ele questionou um professor sobre como saber quando um artista está pronto. Daí o professor respondeu ‘Tem espelho em casa? Se tiver, vai na frente e vira de perfil. Se tu ainda estiver enxergando a protuberância das nádegas e não uma bunda chata de tanto pintar, é porque ainda não está pronto’. [risos] Ele gostava de contar essa história para demonstrar que tu nunca está pronto. Nunca vai ser completo”.

Baril, apesar de adorar a história, parecia querer contrariar a perspectiva do professor. Vivia para pintar. Sentado no seu banquinho e pintando até às 2 ou 3 da manhã.