Coletivismo pode reduzir a desigualdade social, afirma Kalil Sehbe

"O coletivismo na sociedade pode trazer benefícios para a redução da desigualdade social. Só vamos acabar com o individualismo no momento em que as pessoas colocarem dentro dos seus corações o compromisso da solidariedade. O coletivo não deve ser confundido com o totalitarismo ou com a falta de liberdade individual". A análise foi feita pelo conselheiro do Badesul, Kalil Sehbe Neto, que nesta quinta-feira (10) participou do Papo Amigo reunião-almoço da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), realizado na Sociedade Libanesa, em Porto Alegre.

Segundo Sehbe, não é possível tirar o direito da liberdade individual de uma pessoa. "O correto é construir coletivamente as ideias em conjunto. O individualismo de cada tem que ser respeitado e ser entendido", destaca. Para o conselheiro do Badesul, as pessoas têm a responsabilidade de incentivar a vida em coletivo. "A sociedade precisa saber cooperar e colaborar entre as pessoas através da troca de ideias. O coletivo não deve ser confundido com o totalitarismo ou falta de liberdade individual", ressalta. O ex-deputado estadual, por quatro mandatos, disse que a construção de uma sociedade coletiva exige o engajamento de todas as pessoas que vivem em uma comunidade. "A existência de políticas públicas é de extrema importância na sociedade. Não podemos viver sem elas", ressalta.

Para ele, no individualismo, as pessoas entendem que são donas de algo que é do bem comum. "É o que vem acontecendo nos partidos políticos e nos sindicatos. Com essa ação, eles extinguem a maior fonte de transformação de uma sociedade que é o pensar em coletivo", lamenta. Kalil Sehbe ressalta que a "sociedade moderna" tirou das pessoas a capacidade de se organizar coletivamente e de comunicar-se com o diferente. "O radicalismo de esquerda ou de direita não deixa nem a pessoa terminar de falar. Estamos vivendo um radicalismo total na sociedade brasileira", acrescenta.

Na terça-feira (8), a Câmara Municipal de Porto Alegre em sessão solene entregou o título de Cidadão de Porto Alegre a Kalil Sehbe Neto. A outorga do título aconteceu no plenário Otávio Rocha e o proponente da homenagem foi o vereador Alexandre Bobadra (PL). Nascido em Caxias do Sul, Kalil Sehbe foi vereador em Caxias do Sul, ex-deputado estadual, ex-secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Esporte e Lazer no governo Germano Rigotto. Kalil está há oito anos à frente da diretoria financeira do Badesul e, atualmente, também preside a Sociedade Libanesa de Porto Alegre.

Kalil Sehbe agradeceu aos 36 vereadores que, por unanimidade, concederam o Título de Cidadão de Porto Alegre. "É uma honra ser reconhecido porque prestei serviços a nossa Capital", comenta. No seu discurso, o conselheiro do Badesul contou da sua carreira como vereador em Caxias do Sul e que já foi presidente da Casa Legislativa. Ele fez relatos da sua experiência como deputado estadual e secretário estadual Ciência, Tecnologia e Inovação e do Esporte e Lazer. "Ser cidadão é viver o município, ser cidadão é participar, é construir melhorias e fazer uma cidade voltada ao bem. Nos meus 62 anos, eu digo a vocês que já se vão 33 anos de Porto Alegre. E desses 33 anos, eu só aprendi a construir laços", acrescenta.