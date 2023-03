Novo presidente da ADCE quer ampliar debate do humanismo nas relações de trabalho

Ampliar o debate do humanismo nas relações trabalho, principalmente com respeito às pessoas. Este é o objetivo da nova gestão da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre (ADCE/POA). O presidente da ADCE, Francisco Lumertz, que assumiu o comando da entidade para um mandato de dois anos (2023/2024), visitou nesta segunda-feira (13) o Jornal do Comércio onde foi recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Segundo ele, a ADCE Porto Alegre é uma organização sem fins lucrativos que leva a doutrina social da igreja para o mundo dos negócios. "Nosso objetivo é auxiliar empresários, executivos e profissionais liberais a transformar seu local de trabalho em um ambiente mais justo, humano e solidário", destacou.

Conforme Lumertz, a ADCE Porto Alegre abrange negócios de qualquer segmento, desde microempresas até grandes corporações, e recebe empreendedores para compartilhar os princípios de uma sociedade mais fraterna. "A base do pensamento da entidade está nos princípios da União Internacional de Dirigentes Cristãos de Empresa (Uniapac) de evangelização do mundo dos negócios", explicou. Entre os objetivos da ADCE está a formação de lideranças éticas através do ensino da Doutrina Social Cristã, para que sejam luz nos locais de trabalho, na sociedade e nas instituições religiosas. Para abertura das atividades em 2023, no dia 28 de março, a ADCE pretende realizar uma palestra com o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Splenger, ou com o governador Eduardo Leite - a realização do evento vai depender da agenda dos palestrantes.

A sede da ADCE, inaugurada em 2018, está localizada no Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). A entidade possui mais de 200 empresas associadas na Capital. Sobre a sede no Tecnopuc, Lumertz disse que é um ambiente de inovação e de novas lideranças, o que acaba por contribuir para a missão da ADCE que é difundir e aplicar os valores cristãos na sociedade.