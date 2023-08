Parque Saint Hilaire passa por obras e terá complexo esportivo

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a prefeitura de Viamão anunciou, nesta terça-feira (8), que está realizando obras no Parque Natural Municipal Saint Hilaire, sob sua gestão desde de dezembro de 2022, quando a prefeitura de Porto Alegre repassou a administração para a cidade vizinha. Segundo o prefeito, o engenheiro Nilton Magalhões (PSDB), o parque terá um Centros de Eventos, quadras esportivas, pista de skate e até ciclovia para cross country. Nas fotos divulgadas, já é possível identificar o início das obras no local.

De acordo com o prefeito, “será o maior espaço qualificado para cultura, esporte e lazer da região”. Além disso, o governo do Estado também fará um aporte de R$ 10 milhões no parque. A reportagem tentou contato com o Piratini, mas até o momento, não obteve retorno. Viamão ganhou a concessão da área em dezembro de 2022, por ter 82% de sua área situada no município.

Na publicação da prefeitura, diversos usuários se manifestaram, a maioria positivamente. Uma usuária escreveu: "Um final de tarde sem precisar ir para Porto Alegre para ver o pôr do sol, precisamos." Outro internauta disse: "Muito bom, faltava um espaço para lazer em Viamão."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Viamão (@prefeituraviamao)

Sobre o Parque

A área recebeu a nomenclatura de Parque Natural em 2002, quando foi incluída no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) - sendo uma das quatro unidades de Conservação de Porto Alegre. Esta denominação é dada para reservas importantes para preservação da fauna e flora locais, que abrigam espécies regionais ameaçadas de extinção e que também servem para pesquisas científicas. Os 130 hectares que constituem o parque foram divididos em dois setores pela Secretaria do Meio Ambiente, dada a sua importância ambiental sendo uma delas de Preservação Permanente e outra para visitação pública. Além disso, o parque abriga importantes nascentes de rios, que desembocam para o Arroio Dilúvio.