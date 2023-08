Centro Universitário Metodista deve encerrar atividades, informa sindicato

Na pagina inicial do site do Centro Universitário Metodista IPA, localizado no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, um comunicado informa que as aulas estão suspensas nesta segunda-feira (7).

Além disso, a nota pede que os alunos se mantenham alertas, pois serão realizadas reuniões com a comunidade interna e outras informações serão enviadas por e-mail.

Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro-RS), que se reuniu com a rede durante a manhã, a instituição deve encerrar as atividades.

No entanto, de acordo com a entidade, o termo "encerramento das atividades" do IPA não está sendo utilizado pela rede metodista. Segundo o diretor do Sinpro, professor Marcos Fuhr, a instituição está falando em "suspensão temporária" dos cursos por 60 dias para avaliar a continuidade.

"Estão escamoteando a expressão fechamento do IPA", avaliou o diretor. Ele afirmou, ainda, que os alunos estão sendo transferidos para outras universidades, como a Pucrs.

Em nota, o IPA afirmou que as informações "não são oficiais" e que a instituição deve "emitir comunicado sobre o assunto assim que reunir sua comunidade interna." O pronunciamento deverá ocorrer na noite desta segunda-feira. "A Reitoria, porta-voz do IPA, deverá emitir o comunicado oficial, alinhando as informações", complementou a nota oficial.



A Faculdade Metodista Centenário, em Santa Maria, também deve encerrar as atividades. Conforme a mantenedora, isso acontece "em razão da necessária reestruturação estratégica e financeira da Educação Metodista, a Faculdade Metodista Centenário terá seus cursos de graduação (Direito e Educação Física) descontinuados neste semestre acadêmico, no entanto, permanecendo as turmas dos alunos formandos", escreveu.

Por volta das 17h, o sindicato se reúne virtualmente com os professores para discutir a situação.