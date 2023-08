Novo edital de concessão do Jardim Botânico deve ser lançado em outubro

Depois de uma tentativa falha, no final do ano passado, de conceder o Jardim Botânico de Porto Alegre - espaço público de pesquisa, conservação, educação ambiental e lazer - à iniciativa privada, a Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ) do governo do Rio Grande do Sul informou nesta terça-feira (1º) que deve lançar até outubro um novo edital.

No último trimestre de 2022, um edital de concorrência pública internacional, que previa um investimento total de R$ 247.243.809,54 para requalificação, modernização, operação e manutenção da infraestrutura foi publicado no Diário Oficial. Não houve interessados no modelo de concessão oferecido pelo Estado, com duração de 30 anos.

O secretário-executivo da Secretaria de Parcerias da época, Marcelo Spilki, argumentou que o cenário econômico ruim explicaria a ausência de propostas. O edital da concessão do local foi elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com apoio do consórcio Araucárias e do Instituto Semeia, sob coordenação da Secretaria de Parcerias (Separ), Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Por meio de nota, a Separ informou que o novo projeto, "que conta com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e do BNDES, vai manter a premissa dos três pilares: preservação ambiental, fomento ao turismo sustentável e a geração de renda e desenvolvimento regional”.

Sobre as alterações no edital, a secretaria informou que ainda está trabalhando na revisão do documento de 2022. Mas a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) afirma que a concessão será do serviço e que a parte de pesquisa e ciência, segue com o governo.

Interessados em visitar o Jardim Botânico podem conhecer a coleção de árvores (arboreto) e ter acesso à Sala de Exposição do Museu de Ciências Naturais e ao Serpentário. A Sema, responsável pela manutenção do parque, divulgou que até maio de 2023 o local recebeu 10.786 visitantes.

Visitação