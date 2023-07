Defesa Civil de São Leopoldo emite alerta após nível do Rio dos Sinos passar de 4,30m

Defesa Civil de São Leopoldo emitiu um alerta neste sábado (15) após o nível do Rio dos Sinos atingir a marca de 4,31m às 9h30min. A medição ocorre por telemetria da régua do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) instalada na rua da Praia. Segundo a prefeitura de São Leopoldo, o rio segue em elevação de aproximadamente 1cm/h após da (15) após oàs 9h30min. A medição ocorre por telemetria da régua do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) instalada na rua da Praia. Segundo a prefeitura de São Leopoldo, o rio segue em elevação de aproximadamente 1cm/h após da passagem do ciclone extratropical e a montante em Campo Bom permanece subindo.

Dessa forma, conforme disposto no Plano de Contingência foi emitido alerta preventivo para a rua da Praia e fundo da rua das Camélias. Equipes da Defesa Civil percorrem esses locais informando sobre a possibilidade de cheia do rio.



Conforme Fabiano Camargo, coordenador técnico da Defesa Civil de São Leopoldo, o Plano de Contingência para Inundações (Placon) contém os protocolos com as medidas a serem adotadas e os órgãos envolvidos em casos de desastres naturais. “É necessário explicar que quando o rio está acima de 4,30m e há indícios de elevação, se entra nesse status de alerta. É um protocolo dentro do nosso plano de contingência que visa prevenção”, explica.

Em caso de ocorrências causadas pelas intempéries, a Defesa Civil de São Leopoldo atende pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal (GCM) e 193 do Corpo de Bombeiros Militar. Também ficam disponíveis os telefones (51) 99117-8291 e (51) 98924-7852.

Como funciona o Plano de Contingência em São Leopoldo