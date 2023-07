Tarifa de água de junho será isenta para famílias que sofreram com ciclone

Após analisar o pedido do Governo do Estado, encaminhado antes da conclusão do processo de privatização da Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan), o grupo Aegea, adquirente da companhia, confirmou que irá isentar a cobrança da tarifa básica dos clientes de baixa renda atingidos pelas inundações ocasionadas pelo ciclone extratropical de junho.



O anúncio foi realizado na tarde desta quinta-feira (13), durante reunião entre o governador em exercício, Gabriel Souza, a presidente da Corsan, Samanta Takimi, e diretores do grupo Aegea no Palácio Piratini.



A isenção corresponderá ao período de 30 dias, podendo ser prorrogada, e será implementada a partir da identificação dos imóveis. “Muitas famílias perderam casas, móveis e bens no ciclone do mês passado, em especial no Litoral Norte. Esta é uma medida de assistência importante para auxiliar as famílias de baixa renda que foram diretamente atingidas”, disse Gabriel.



A medida vai beneficiar cerca de 2 mil famílias que também fazem parte do grupo apto a receber o auxílio financeiro para situações de calamidade ou emergência, instituído por lei sancionada na quarta-feira (12/7) pelo governador em exercício.



Durante o encontro, a Aegea também apresentou um plano de investimento em obras de saneamento para o Litoral Norte, prevendo intervenções nos municípios de Torres, Arroio do Sal, Osório, Capão da Canoa, Xangri-lá, Imbé, Tramandaí, Cidreira e Balneário Pinhal.