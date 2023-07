Pani Puri: jogo do Google homenageia prato típico asiático

O Doodle, alteração temporária nas páginas iniciais do Google, homenageia o Pani Puri, prato típico asiático, com um jogo interativo nesta quarta-feira (12). A data marca um recorde mundial que aconteceu no ano de 2015, quando um restaurante de Indore, na Índia, serviu o maior número de sabores de puris, com 51 opções.

No jogo, os servidores precisam selecionar, com o mouse, o número de puris correspondente ao pedido dos clientes. O game conta com dois modos: "Com marcação de tempo" e "Fácil" — em que não é preciso se preocupar com o tempo para encontrar os pedidos.

jogo está disponível para os usuários nos EUA, Canadá, Brasil, Alemanha, Bulgária, Reino Unido, Índia, Paquistão, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda e na Islândia.

O que é o Pani Puri?

O prato é típico do sul da Ásia, em especial da comida de rua indiana, e é feito com batata, pimenta, grão-de-bico e outros ingredientes. Dependendo da região, ele também pode ser chamado de phuchka, gup-chup ou gol gappa, e podem haver variações nas receitas.

Existe a lenda de que a recém-casada Draupadi foi desafiada a alimentar cinco homens com recursos escassos. Assim, com apenas um pouco de aloo sabzi (batatas e vegetais) sobrando e uma pequena quantidade de massa de trigo, ela recheou pequenos pedaços de massa frita com a mistura de batata e vegetais, dando origem ao Pani Puri.

Embora existam diferentes receitas para o prato, duas dicas servem comer para qualquer Pani Puri: comer rápido, para evitar que a massa fique encharcada ou vaze, e de uma só vez, para não fazer migalhas.