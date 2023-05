Google vai excluir contas sem uso; saiba como evitar

O Google anunciou nesta terça-feira (16), que a partir de dezembro, contas com mais de dois anos de inatividade poderão ser excluídas. A política se aplicará apenas a Contas do Google pessoais e não afetará contas de organizações como escolas ou empresas, ou contas com assinatura Google One.

A exclusão inclui, além de e-mails e o perfil do Google, o conteúdo do Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda), YouTube, e Google Fotos.

A medida tem como objetivo ampliar a segurança na internet. Contas abandonadas, segundo a empresa, são vulneráveis e, uma vez comprometidas, podem ser usadas por agentes mal intencionados para diversas ações, desde roubo de identidade até disseminação de spam.

Como será feita a exclusão

Antes de excluir uma conta, serão enviadas várias notificações ao longo dos meses anteriores à exclusão, tanto para o endereço de e-mail da conta quanto para o e-mail de recuperação (caso tenha sido fornecido).

Como manter uma conta ativa

Para evitar a exclusão, é necessário fazer login pelo menos uma vez a cada dois anos. A atividade pode ser alguma das ações a seguir, realizadas ao fazer login ou enquanto se está conectado à sua Conta do Google:

Ler ou enviar um e-mail;

Usar o Google Drive;

Assistir a um vídeo do YouTube;

Baixar um aplicativo na Google Play Store;

Usar a Busca do Google;

Usar o Login com o Google para fazer login em um aplicativo ou serviço de terceiros.



O Google Fotos tem uma política de exclusão própria e precisa ser acessado independentemente.