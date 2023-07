Parque na Orla do Guaíba recebe patrocínio da Ambev

O Parque da Orla, administrado pela concessionária GAM3 Parks, anuncia nova parceria de patrocínio com a Ambev, uma das maiores empresas de bebidas do mundo. Com este acordo, as marcas Pepsi e Gatorade estarão à frente de projetos no trecho 1 da orla de Porto Alegre.



A partir do patrocínio da Ambev, o Parque da Orla agora oferece uma série de melhorias para seus usuários.

“Nós temos nos empenhado em aprimorar constantemente a experiência dos visitantes, e essas novas iniciativas demonstram nosso compromisso contínuo em proporcionar um espaço de lazer e entretenimento a todos que frequentam a orla”, destaca Carla Deboni, diretora administrativa da GAM3 Parks.

Entre os destaques da ação, estão os seguintes benefícios:

Eventos na orla: desde festivais de música e exposições culturais até competições esportivas, haverá uma programação diversificada para atender a todos os gostos.



Revitalização: a ciclovia do trecho 1 passará por uma completa revitalização, proporcionando aos ciclistas um ambiente seguro e agradável para suas atividades.



Totens de metragem: ao longo da ciclovia, serão instalados totens informativos que exibem a distância percorrida, permitindo que os ciclistas acompanhem seu progresso e estabeleçam novos desafios pessoais.



Mobiliário urbano: o deck 2 da orla será equipado com novo mobiliário, criando um espaço aconchegante e convidativo para os visitantes relaxarem, socializarem e apreciarem a vista deslumbrante.



Revitalização e pintura: as quadras poliesportivas da orla passarão por um processo de revitalização e pintura, proporcionando um ambiente ainda mais atrativo para a prática esportiva.



Totem na orla: para facilitar a orientação dos visitantes, um totem com as principais localizações da orla será instalado, permitindo que todos se localizem com facilidade e aproveitem ao máximo tudo o que o parque tem a oferecer.

Além destas melhorias, a administradora e a Ambev buscam entregar uma experiência completa aos cessionários do Parque da Orla. Serão disponibilizados mobiliários novos, freezers e chopeiras, garantindo um ambiente favorável a todos os negócios.