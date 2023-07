Com previsão de novo ciclone, CEEE se mobiliza para minimizar impactos dos estragos no RS

efeitos das tempestades previstas para os próximos dias



A companhia de energia mantém contato constante com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), o Ministério Público, os Procons, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e outros órgãos no sentido de informar das providências adotadas para enfrentamento do evento climático.



Diante das previsões, a CEEE colocou em operação o seu plano de contingência, ampliando toda a sua estrutura no centro de operações e nos canais de atendimento e com mais equipes de atendimento emergencial.



Os canais de atendimento estão à disposição da população para registro de ocorrências:



- Site ceee.equatorialenergia.com.br

- Teleatendimento: 0800 721 2333

- Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia.

Prazos para restabelecimento podem variar

Por se tratar de um fenômeno climático de grandes proporções, os prazos para a solução das ocorrências dependem da complexidade de cada caso.



Para restabelecer o fornecimento, em algumas situações, enfrenta-se dificuldades adicionais de acessos em decorrência de alagamentos, impossibilidade de trânsito, necessidade de isolamento de área afetada, retirada de objetos de grande porte que atingiram a rede e reconstrução de postes avariados e de toda a rede elétrica danificada.



Outro ponto importante é a segurança. Por isso, a CEEE Grupo Equatorial Energia dá algumas dicas para minimizar riscos com a rede elétrica em tempestades:



• Se estiver na rua e começar o temporal, afaste-se de campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores e locais elevados e jamais se abrigue próximo dos postes ou embaixo da fiação elétrica.

• Durante as chuvas, evite a manutenção em telhados, pois há risco de ser atingido por descargas elétricas, bem como deixar equipamentos elétricos ligados à tomada, pelo risco de choque elétrico;

• Mesmo que a rede elétrica da região seja desligada, evite subir em postes ou torres para se proteger da inundação, pois podem ainda estar energizados e causar graves acidentes;

• Se algum cabo de energia cair enquanto estiver no trânsito, não se aproxime e nem toque no cabo, nem pessoas ou objetos que estejam em contato com ele. O ideal é isolar o local e ligar imediatamente para os canais de atendimento da CEEE Grupo Equatorial e do Corpo de Bombeiros (193);

• Em caso de raios e trovões, retire imediatamente, das tomadas, equipamentos como televisão, som, ventilador, computador, carregadores de celulares e outros;

• Se perceber que as paredes de sua casa estão úmidas, evite o contato e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas, pois as paredes podem conduzir corrente;

• Em caso de inundação, desligue o disjuntor no medidor de energia (chave geral);

• Depois que o nível da água baixar, procure um eletricista para rever a instalação elétrica do imóvel, antes de religar os disjuntores. No caso de rompimento de fios da rede elétrica, deve-se evitar a proximidade com a fiação e acionar imediatamente a CEEE Grupo Equatorial Energia;

• O motorista, em dias de temporal, precisa ficar atento ao volante e dirigir com cautela pois podem ocorrer abalroamentos de estruturas tais como postes de distribuição de energia elétrica e torres de transmissão. Esta é a melhor prevenção contra acidentes. Durante a incidência de raio, fique dentro do seu veículo, pois são abrigos adequados e proporcionam um bom nível de isolamento caso a descarga elétrica atinja o solo.