CENSO 2022: Confira as cidades mais populosas e as menos populosas do RS

primeiros dados levantados e trabalhados no Censo Demográfico de 2022 Foi divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) os. As pesquisas costumam ocorrer a cada 10 anos, mas a pandemia de covid-19 acabou ocasionando o atraso durante o período mais rigoroso de isolamento.

A população gaúcha era de 10,69 milhões na apuração realizada em 2010. Nesse período houve um aumento de 1,72%, totalizando 10,88 milhões de habitantes no ano passado. A divulgação realizada pelo instituto também trouxe os dados populacionais de cada município da federação.

No Estado, Porto Alegre segue sendo a cidade mais populosa, seguida por Caxias do Sul e Canoas. No lado extremo, está o município de André da Rocha, o com menor quantidade de habitantes do RS.

Confira abaixo as listas com as 10 cidades mais populosas e as 10 cidades com menos moradores do Rio Grande do Sul.

As 10 cidades mais populosas do RS



1° - Porto Alegre (1.332.570)

2° - Caxias do Sul (463.338)

3° - Canoas (347.657)

4° - Pelotas (325.689)

5° - Santa Maria (271.633)

6° - Gravataí (265.070)

7° - Novo Hamburgo (227.732)

8° - Viamão (224.116)

9° - São Leopoldo (217.410)

10° - Passo Fundo (206.224)



As 10 cidades menos populosas do RS



488 - Quatro Irmãos (1.552)

489 - Santa Tereza (1.505)

490 - Montauri (1.499)

491 - Guabiju (1.417)

492 - Tupanci do Sul (1.374)

493 - Carlos Gomes (1.368)

494 - Engenho Velho (1.296)

495 - Coqueiro Baixo (1.290)

496 - União da Serra (1.170)

497 - André da Rocha (1.135)