População gaúcha cresce 1,72% em relação ao Censo de 2010, aponta IBGE

a população gaúcha passou por um crescimento tímido nos últimos 12 anos. No levantamento realizado em 2010, os habitantes do RS totalizaram 10,69 milhões. Nos dados apurados no segundo semestre do ano passado, a população chegou a 10.880.506, o que apontou um crescimento de 1,72% em relação aos dados de 2010. Os primeiros resultados do Censo 2022 foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).



Da mesma forma que se dá em nível nacional, ainda não foi possível mensurar através desses levantamentos os impactos do covid-19. O presidente interino do instituto, Cimar Azeredo, informou que os dados ainda estão em análise pelos técnicos do IBGE.

O percentual estadual de crescimento é significativamente menor que os indicadores nacionais. O pequeno aumento de 1,72% no RS destoa dos 6,5% de crescimento populacional no Brasil (190,8 milhões em 2010 contra 203,06 milhões no Censo de 2022). Em número absoluto de moradores, o Rio Grande do Sul é apenas o 6° estado mais populoso. Os que ficam a frente do RS, em ordem do menor para o maior, são Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.