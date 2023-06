Porto Alegre perde 76,7 mil habitantes em relação ao Censo de 2010

Apesar do crescimento da população gaúcha, conforme dados do Censo 2022 divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estática (IBGE), a capital Porto Alegre perdeu 76.781 habitantes nos últimos 12 anos. Na pesquisa anterior, em 2010, a cidade tinha 1.409.351 moradores. O Censo 2022 apontou que, atualmente, 1.332.570 pessoas vivem na Capital, uma redução populacional de 5,45%. Mesmo com a variação negativa, Porto Alegre é o 11º município mais populoso do Brasil, e a Capital é a única cidade do Estado com mais de 1 milhão de moradores.

A densidade populacional é de 2.689,94 habitantes por quilômetro quadrado, no estudo anterior era de 2.837,53 hab/km2. Em valores absolutos, Porto Alegre está entre as cinco cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes que registraram maiores variações absolutas negativas, ficando atrás, apenas, de Salvador (BA), Rio de Janeiro, São Gonçalo (RJ) e Belém (PA). Além disso, é a capital brasileira com a menor média de moradores por domicílio.