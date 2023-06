Ação integrada da Brigada Militar e Polícia Civil prende quase 650 em 48h no RS

Uma ação integrada da Brigada Militar e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul ocorreu simultaneamente em 311 municípios gaúchos, resultando na prisão de 649 pessoas, em 48 horas. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (23). A operação Cerco Fechado 2, sob coordenação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), contou com mais de 12,3 mil policiais civis e militares, divididos em mais de 4,1 mil viaturas, com apoio da aeronave da BM.

• LEIA TAMBÉM: RS registra o menor número de homicídios em maio dos últimos 13 anos



A operação conjunta cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão e confiscou drogas, armas e veículos. Com reforço de policiamento em áreas estratégicas, a Brigada Militar também abordou mais de 28,9 mil pessoas, nas últimas 48h no RS. A Polícia Civil também cumpriu mais de 350 ordens judiciais, sendo 106 delas mandados de prisão, neste período.



Para o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, a operação bem-sucedida destaca a cooperação entre as forças policias para redução dos índices criminais. “Com mapeamento e planejamento estratégico, foram conduzidas diferentes ações que resultaram na prisão de quase 650 criminosos, nas últimas 48h. Este ataque sincronizado em áreas pontuais evidencia a força do Estado no combate ao crime organizado e no aumento da sensação de segurança dos gaúchos”, reforça Caron.



Com relação às barreiras policiais, mais de 880 blitze foram realizadas em áreas específicas do Estado. Mais de 15,8 mil carros foram vistoriados. Além disso, mais de 1,9 mil estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e quase 350 propriedades rurais patrulhadas.