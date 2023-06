RS registra o menor número de homicídios em maio dos últimos 13 anos

O Rio Grande do Sul registrou redução dos casos de todos os crimes contra a vida em maio de 2023, em relação ao mesmo período no ano passado. O destaque fica para os registros de homicídios, que tiveram o menor número para o mês desde 2010, com 106 casos. Em relação a maio de 2022, houve metade do número de feiminicídios - de 10 no ano passado para 5 em 2023 -, e expressiva baixa nos registros de latrocínios - de 5 em 2022 para nenhum neste ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado.

Há 13 anos que o Rio Grande do Sul não fechava um mês com saldo de homicídios tão baixo. Em maio deste ano, foram 106 vítimas, queda de 20% em relação a maio de 2022. O número é menor que os 112 casos de homicídios registrados em setembro de 2020. Já em Porto Alegre, a tendência de queda também foi observada, com 12 casos, totalizando uma redução de 8% em relação a maio de 2022.

Fonte: Reprodução/SSP-RS/JC

Quanto aos casos de feminicídio, os indicadores criminais registraram queda de 50% no número de vítimas no Estado. No último mês, foram cinco, ante 10 em maio de 2022. Das cinco vítimas, apenas uma contava com medida protetiva. Já no acumulado, de janeiro a maio, a queda é de 29%, contra o mesmo período do ano passado. Neste período, ocorreram 34 feminicídios ante 48 casos.

Já nos casos de latrocínios, o Rio Grande do Sul fechou o mês de maio sem nenhum caso computado. Em maio de 2022, foram cinco latrocínios. Já no acumulado do ano, a diminuição chega a 36%.

Acompanhando a tendência de queda dos índices de criminalidade, maio também foi marcado pela redução de roubos de veículos no RS. Ao todo, foram registradas 317 ocorrências contra 401 em maio de 2022. No acumulado, somando os primeiros cinco meses do ano de 2023, a queda é de 9,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Porto Alegre, a diminuição foi de 12% no mês passado.

No mês passado, também houve uma redução dos crimes de abigeato no RS. No meio rural, foram computados 300 casos, contra 398 em igual período de 2022, resultando em uma queda de 24,6%. Quanto às ocorrências bancárias, o número segue o mesmo do ano passado, com três casos em maio. Já com relação ao transporte coletivo, o Estado teve 28 ocorrências a mais no mês passado, alta de 45,9%, em relação a igual período de 2022. Contudo, no acumulado, de janeiro a maio, a redução é 17,5%, totalizando 244 ocorrências registradas contra 296 em comparação com 2022.