Porto Alegre pagará benefício de R$ 600 para famílias atingidas pelo ciclone

ciclone e das fortes chuvas que atingiram Porto Alegre na semana passada prefeitura de Porto Alegre pagará aluguel social para famílias que vivem em áreas de risco e foram afetadas pelo temporal. De acordo com o levantamento das equipes do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), foram cadastradas 59 famílias - 31 da Travessa São Luís, no bairro Partenon, 18 na Cascata e 10 no Beco Guajuviras, ambos no bairro Glória.

O benefício é no valor de R$ 600,00 e precisa ser encaminhado presencialmente na sede do Demhab, que fica na avenida Princesa Isabel, 1115. Em caso de dúvidas, deve-se entrar em contato pelo telefone (51) 3289.7210. Para aquelas pessoas que não conseguirem se deslocar até o departamento, os servidores estarão fazendo visita domiciliar para encaminhar todos os procedimentos para autorização do aluguel social.



A autorização foi realizada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB). “A determinação é dar todo o suporte para que as famílias nas áreas de risco identificadas tenham condições de sair com segurança. Nossos times estão nas ruas realizando as abordagens, e a ampliação do aluguel social é mais um instrumento que vai agilizar o acolhimento aos moradores”, afirma Melo.



Porto Alegre tem, ao todo, 142 áreas de risco, sendo 51 de muito alto risco e 91 de alto risco, de acordo com o relatório entregue no início de abril pelo Serviço Geológico do Brasil. A partir desse novo relatório, um grupo de trabalho foi criado com a finalidade de discutir e propor estratégias e ações de enfrentamento às áreas de risco de Porto Alegre. A equipe é liderada pelo secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, e pelo coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, coronel Evaldo Rodrigues Júnior.



De acordo com Machado, os servidores do Demhab estão realizando ações de sensibilização junto às comunidades que vivem em locais de maior risco. “Nossa preocupação é fazer com que todos os moradores entendam o perigo de permanecerem em suas casas e, por isso, pedimos com urgência que encaminhem o quanto antes o processo de aluguel social no Departamento,” ressaltou Machado.