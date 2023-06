Bloqueios em rodovias federais caem para três no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio Grande do Sul informou, no final da tarde desta segunda-feira (19), que dois pontos em Osório que estavam bloqueados foram liberados. São eles: BR 290, KM 09, sentido litoral/capital, que estava bloqueada por detritos, e KM 11, sentido litoral/capital, interditada por risco de desmoronamento da pista. Em Nova Petrópolis, a liberação total da BR 116 está prevista para sexta-feira (23). Os bloqueios aconteceram em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Estado na semana passada.