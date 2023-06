Oito municípios atendidos pela Corsan ainda enfrentam falta de água

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) atualizou no final da tarde deste sábado (17) o status do abastecimento de água nos municípios gaúchos após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde quinta-feira (15). O ciclone extratropical provocou grande destruição e mortes pelo Rio Grande do Sul, mobilizando autoridades municipais, estaduais e federais

Neste sábado, o governador Eduardo Leite e os ministros da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e o do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que vieram ao Estado a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobrevoaram áreas atingidas .

Do alto, eles visualizaram problemas como a água bruta captada em Alvorada, que está apresentando cor e turbidez inapropriadas e obrigou a redução da produção, ficando em nível inferior à capacidade da ETA. Em Alvorada e também Viamão, a previsão é que o abastecimento esteja completamente normalizado no fim da noite de hoje.



Nova Santa Rita também tem presença de turbidez da água captada do rio dos Sinos, por conta da correnteza. Por conta disso, foi necessário interromper o abastecimento de água na cidade, mas a operação já foi retomada, com vazão reduzida. A companhia pede que os clientes utilizem a água racionalmente e com moderação até a normalização do abastecimento.



Em Montenegro, o abastecimento está parcialmente atendido, com 70% da água sendo distribuída na cidade. A falta de energia que estava afetando a captação da ETA 2 já foi normalizada, mas faltou energia no recalque da ETA 1, que também está alagado e é responsável por 30% da água que abastece o município.

Somente depois do retorno da energia a Companhia poderá avaliar a situação. Já a o sistema de São Sebastião do Caí foi retomado hoje às 9h, após ter parado na noite de ontem devido ao alagamento da captação. Esse sistema, que também abastece Capela de Santana, deve estar totalmente normalizado na madrugada de domingo.



Também em função dos temporais, houve alagamento na estação de captação de água junto ao arroio Feitoria, afetando o abastecimento em Dois Irmãos e Morro Reuter. A operação foi retomada de madrugada e os dois sistemas de abastecimento estão em recuperação. A previsão era que a situação em Dois Irmãos e Morro Reutes estivesse normalizada ainda neste sábado. Até lá, a Corsan apoiará o abastecimento com caminhões-pipa.



As equipes da Corsan estão mobilizadas, trabalhando para mitigar os efeitos do desabastecimento e retomar a normalidade do serviço. A companhia está atuando com caminhões-pipa para abastecer locais estratégicos como hospitais e postos de saúde.