Falta de água atinge 23 bairros de Porto Alegre na manhã deste sábado

Milhares de Porto Alegrenses sofrem em dobro o impacto do ciclone extratropical que atingiu em cheio o Rio grande do Sul na madrugada de sexta-feira (16). Além do grande numero de residências que ainda estão sem luz - conforme a CEEE-Equatorial são 100 mil clientes na Região Metropolitana - diversos bairros da cidade também estão sofrendo com a falta de água. Isso porque o desabastecimento de energia elétrica também afeta as estações de bombeamento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Conforme o prefeito Sebastião Melo, 14 estações continuam sem energia na Capital na manhã deste sábado.

A falta de luz nas estações do DMAE fazem com que 23 bairros de Porto Alegre (confira a lista abaixo) estejam com o abastecimento de água prejudicado na manhã deste sábado (17), mais de 24 horas após o temporal.

Não há previsão da retomada do abastecimento dos bairros, na medida em que o Dmae depende da regularização do fornecimento de luz para voltar a bombear água para as tubulações.

Em reunião no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic), Melo cobrou da CEEE-Equatorial agilidade na solução dos problemas. "Os serviços essenciais precisam voltar a funcionar 100% urgentemente. Nenhuma família pode deixar de ser atendida por escolas, da rede própria ou de parceirizadas. O mesmo vale para unidades de saúde", disse o prefeito.

Bairros sem água na manhã deste sábado em Porto Alegre: