Sobe para cinco o número de mortes em decorrência do ciclone no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil Estadual confirmou a morte de um de um homem de 60 anos na cidade de Novo Hamburgo, por afogamento, em decorrência do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul na sexta-feira (16). Este óbito soma-se a mais quatro: dois em São Leopoldo, um em Maquiné e um em Novo Hamburgo.

O órgão informa também que foram localizadas duas pessoas que estavam desaparecidas em Três Forquilhas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, há relatos de nove desaparecidos: dois em Maquiné e sete em Caraá. As buscas são realizadas por todo o efetivo disponível das forças que atuam nos municípios. No total, 33 municípios foram atingidos, havendo 1.780 desabrigados.

No mesmo dia, o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, e do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, (Daer), Luciano Faustino, se reuniram com o prefeito da Maquiné, João Marcos Bassani dos Santos, para se colocar à disposição para o socorro das vítimas.

Para o atendimento das pessoas em situação de risco, foi instalado um Grupo de Ações Coordenadas envolvendo diversas forças. Estão sendo empregados todos os recursos humanos e materiais das Defesas Civis estadual e municipais, da Secretaria de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar, além de outros órgãos do Estado e dos municípios. A Secretaria de Assistência Social se agregou ao grupo para concentrar os pedidos de ajuda humanitária dos municípios.