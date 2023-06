"Foco está em salvar vidas", diz governador sobre ciclone que atingiu RS

O ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, na noite de quinta-feira (15) e na madrugada desta sexta-feira (16), deixou oito desaparecidos e três mortos até agora. Em coletiva para falar sobre a reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), que reuniu governadores do sul nesta tarde, Eduardo Leite (PSDB) disse que o foco, no momento, é “salvar vidas”.



Até o momento, o governo estadual não falou em captar recursos financeiros federais a fim de reconstruir estruturas em cidades atingidas pelos fortes ventos e chuvas. “O evento climático ainda está se encerrando, é menos sobre recursos a serem liberados, pois todo o foco no momento está em salvar vidas”, disse. Todos os helicópteros do estado estão em atividade para resgates. Leite pretende, no entanto, sobrevoar o território gaúcho em breve para ter dimensão dos estragos. "Nesse momento, o esforço é proteger a vida das pessoas", enfatizou. Após a contabilização dos estragos, o governo estadual irá identificar, junto aos municípios, o que será necessário de esforço conjunto com o Estado e o governo federal para ver o que pode ser feito do ponto de vista estrutural nos pontos mais afetados da região.

O chefe do executivo gaúcho afirmou ainda que as equipes das secretarias estaduais estão em contato com as pastas municipais e com os órgãos federais para articular esses esforços. "Já conversei por telefone com o ministro Waldez Góes (ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional), ele se solidarizou e se colocou à disposição", contextualizou. O esforço de coordenação se estende à defesa civil do Estado e dos municípios para organização de resgates, abrigos e doações a população mais atingida.

No final da coletiva, o governador anunciou a confirmação de mais uma morte, um homem que estava em um veículo e foi arrastado pela correnteza. "Infelizmente temos mais uma vítima dessa enxurrada. Me somo às nossas forças de segurança para continuar coordenando os esforços nesse triste episódio que enfrentamos no Estado em relação às chuvas", lamentou.

repasse de R$ 1,1 milhão para cinco municípios atingidos Na manhã desta sexta, o Piratini anunciou opelo evento climático na noite de quinta-feira (15). Os valores serão destinados para minimizar os impactos do fenômeno.

Confira às cidades que receberão os repasses:

Destinação dos recursos:

• Dom Pedro de Alcântara – R$ 232.900

• Itati – R$ 215.897

• Maquiné – R$ 256.000

• Morrinhos do Sul – R$ 232.900

• Três Forquilhas – R$ 218.900