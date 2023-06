Campanha do agasalho destaca boa adesão da população

As campanhas do agasalho, promovidas pelo governo do Estado e também pela prefeitura de Porto Alegre estão recebendo doações desde o final do mês de maio. Organizada pelas secretarias da Assistência Social, Comunicação e Casa Militar, a ação estadual tem como foco a doação de roupas e sapatos. Já a campanha municipal, promovida pelo Gabinete da Primeira-Dama, também aceita outros itens como cobertores, alimentos e produtos de higiene pessoal.

Durante o evento de lançamento da campanha estadual deste ano, que ocorreu dia 22 de maio, o coordenador de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, enfatizou a importância de doar itens adequados. "É para estender a mão para as pessoas que mais precisam, por isso pedimos cuidado com o material que será doado, deve ser entregue limpo e em condições de uso". Boeira lembrou que a triagem de itens sujos, furados, ou sapatos sem par, atrasa o processo da doação chegar para quem precisa.

A Defesa Civil, que organiza as doações nos pontos da campanha do Estado, considera que as doações estão boas. A contagem de itens ainda não foi realizada, mas a pasta considera que o volume de itens na Central de Doações e também no interior está aumentando. O Estado ainda recebe doações durante o ano todo, pois a Defesa Civil mobiliza ações humanitárias quando há eventos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos.