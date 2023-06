Prefeitura ainda tem 10 dias úteis para definir coleta de lixo em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre anunciou o rompimento de contrato do serviço de recolhimento de lixo dos contêineres no último dia 2 de junho. Nesta quinta-feira (15), encerra-se o prazo de recebimento da defesa prévia do consórcio Porto Alegre Limpa.

Agora, o poder municipal tem 10 dias úteis para analisar e responder se a empresa continuará atuando na coleta dos resíduos domésticos depositados em contêineres. Foram meses de embates e multas, além de atrasos no serviço.

Neste mês, a prefeitura tomou a decisão de rescindir o contrato com o consórcio, que atua na cidade desde o final do ano passado. Em fevereiro, o município já havia tomado a mesma decisão, mas o consórcio recorreu e seguiu trabalhando. Devido aos problemas na coleta, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, confirmou a data de lançamento do novo edital para esta semana.

Contudo, a prefeitura ainda tem o prazo de cinco dias para reconsiderar o contrato, e mais cinco para analisar e responder. Mas, segundo a pasta, um novo edital já está sendo feito. Uma equipe técnica do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) elabora um termo de referência para abertura de uma nova licitação.