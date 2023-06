RS registra mais dois óbitos por dengue; total no ano chega a 46

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à Secretaria da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, confirmou nesta terça-feira (13) mais dois óbitos por dengue no Estado. O total em 2023 chega agora a 46 óbitos.

As mortes confirmadas são de um homem, residente em Condor, de 65 anos, e de uma mulher, residente de Rolante, de 29 anos. Os dois óbitos ocorreram no final de maio, nos dias 26 e 31, respectivamente. Ambas pessoas tinham comorbidades.

Neste ano, o Rio Grande do Sul já registra 21.935 casos confirmados da doença, dos quais 19.930 são autóctones, que é quando o contágio aconteceu dentro do Estado, com os demais sendo importados (residentes do RS que foram infectados em viagem a outro local).

Situação da dengue em Porto Alegre



Em Porto Alegre, dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) indicam 2.687 casos confirmados de dengue no ano até esta terça-feira (13). Do total das infecções, 2.578 foram contraídos na cidade. O número de óbitos na Capital em decorrência da dengue já alcançou neste ano o total registrado em 2022, com quatro mortes.

Principais sintomas da dengue



• Febre alta (39 a 40°C), com duração de dois a sete dias

• Dor retroorbital (atrás dos olhos)

• Dor de cabeça

• Dor no corpo

• Dor nas articulações

• Mal-estar geral

• Náusea

• Vômito

• Diarreia

• Manchas vermelhas na pele (com ou sem coceira).