Porto Alegre abre cinco unidades de saúde neste domingo

Neste domingo (11), a prefeitura de Porto Alegre mantém a ampliação do acesso a serviços de saúde para o período de inverno. As unidades de saúde São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas e Santa Marta estarão operando, de acordo com informações da Secretaria de Saúde. Com foco em consultas médicas e de enfermagem, além da vacinação contra gripe e Covid-19, o funcionamento tem como objetivo reduzir o tempo de espera.