Vacinação continua abaixo do esperado no Rio Grande do Sul

A vacinação contra a gripe (Influenza) e as doses de reforço da Covid-19 continuam abaixo do esperado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Autoridades buscam ampliar os dias e os locais de oferta das vacinas. No feriado houve campanha na orla e a Secretaria Municipal da Saúde promove Dia Nacional da Imunização. , segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Autoridades buscam ampliar os dias e os locais de oferta das vacinas. No feriado houve campanha na orla e a Secretaria Municipal da Saúde promove vacinação nas escolas desde a semana passada. Nesta sexta-feira (9), comemora-se o

Com a chegada das temporadas de chuva e frio mais intenso que junho traz, as pessoas costumam ter mais complicações respiratórias. Para evitar doenças e internações, médicos pedem que a população se vacine e também continue com os hábitos de higiene, como a lavagem das mãos.

A vacina da gripe está disponível para qualquer pessoa acima dos seis meses de idade, já a dose bivalente, a partir de 12 anos para quem tem comorbidades e 18 anos para o restante da população. As doses de reforço do combate à Covid-19 continuam sendo ofertadas, assim como a primeira e segunda aplicação, para quem ainda não se imunizou.

painel menos de 70% da população apresenta esquema vacinal completo. No Rio Grande do Sul, menos da metade da população está com a vacina da gripe em dia, os dados são dodo Ministério da Saúde. Na vacinação contra a Covid-19, muitos gaúchos estão com a dose de reforço atrasada,

Porto Alegre abre unidades de saúde para vacinação e outros serviços neste final de semana:

Sábado (10):

- São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, Partenon) – 10h às 19h;

- Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus) – 10h às 19h;

- José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3330, Restinga) – 10h às 19h;

- Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400, Santa Tereza) – 10h às 19h;

- Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico) – 10h às 19h;

- Parque dos Maias (rua Francisco Galecki, 165, Rubem Berta) – 10h às 16h;

- Jardim Leopoldina (rua Orlando Aita, 130, bairro Protásio Alves) – 10h às 16h

Domingo (11), das 10h às 19h:

- São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, Partenon);

- Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus);

- José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3330, Restinga);

- Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400, Santa Tereza);

- Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico);