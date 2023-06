Porto Alegre amplia campanha de vacinação contra gripe e Covid-19 nas escolas

A prefeitura de Porto Alegre vai ampliar a campanha de vacinação itinerante contra gripe e Covid-19 nas escolas municipais da Capital. A partir da semana que vem o programa vai atender três instituições por dia, ao invés de duas. O Rolê da Vacina, iniciativa lançada durante a pandemia e retomado para ajudar na imunização de crianças e adolescentes, já aplicou 2.540 vacinas desde o seu retorno, na semana passada.Nesta segunda-feira (12), a imunização ocorre nas Escolas Municipais de Educação Fundamental (Emef) Nossa Senhora do Carmo e Lidovino Fanton, ambas na Restinga, e na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Valneri Antunes, no bairro Mário Quintana. As equipes de agentes de saúde estarão nas escolas no turno da manhã para aplicar a vacina nos alunos. Estudantes menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação.