Grupo Hospitalar Conceição e Secretaria de Saúde revelam medidas para conter superlotação de hospitais de Porto Alegre

O secretário Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, Fernando Ritter, se reuniu nesta sexta-feira (26) com o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Gilberto Barichello, para tratar da superlotação de emergências em hospitais e Unidades de Pronto-Atendimento (Upas) da Capital, em especial as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátrica. Após o encontro, foram apresentadas em entrevista coletiva à imprensa medidas para mitigar esta crise.

"De 26 anos que eu sou funcionário de carreira da secretaria de Estado, eu não tinha visto uma crise sanitária no Estado como esta antes do inverno", afirma Barichello. Para exemplificar esta situação, nesta sexta-feira, o Hospital Nossa Senhora da Conceição está com 176% da sua capacidade - há 90 pacientes para 51 leitos. Já a emergência pediátrica do Hospital Criança Conceição está com 192% de ocupação. A Upa Moacyr Scliar, do GHC, chega a um número ainda mais assustador: 891% de ocupação.

Quanto à UTI pediátrica do Criança, está com 104% da capacidade, número crítico dado à urgência para tratar os casos. O diretor-presidente do GHC explica que o hospital tinha 16 leitos de UTI pediátrica e abriu mais 8 na semana passada. Os novos espaços, no entanto, já foram ocupados, e há a necessidade de abertura de mais leitos deste tipo. Gilberto ainda afirma que cirurgias pediátricas eletivas foram suspensas para que as salas de recuperação também possam ser retaguarda da UTI. Além disso, o diretor-presidente diz que o hospital está contratando três fisioterapeutas para o melhor manejo das crianças na emergência.

"Nós já estamos superlotados antes de começar o rigor do inverno. Então, as medidas tradicionais que os gestores estadual e municipal sempre adotaram para a Operação Inverno elas serão insuficientes", afirma Barichello. O secretário Fernando Ritter antecipa que a Operação Inverno do Estado do Rio Grande do Sul será lançada ainda na próxima semana.