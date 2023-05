Emergências de hospitais de Porto Alegre registram superlotação

Bruna Tkatch e Bolívar Cavalar

Antes mesmo da chegada do inverno, estação marcada pelo frio e pelo aumento nos casos de doenças respiratórias, as emergências de Porto Alegre estão registrando superlotação de leitos. Instituições médicas da Capital estão pedindo à população que vá aos hospitais apenas em casos de casos de maior gravidade e risco de vida.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) atua nesta quarta-feira (24) com superlotação na emergência. Na área destinada a adultos, são 144 pacientes aguardando atendimento nos 56 leitos disponíveis no hospital. Já na emergência pediátrica havia 30 crianças para 9 leitos. O hospital afirma que, apesar do tempo de espera mais longo que o ideal, todos os pacientes serão atendidos.

Quanto ao Hospital São Lucas (HCL), localizado na Zona Leste da Capital, a lotação nesta quarta é de 290% - são 29 pacientes para dez leitos. A instituição não conta com emergência pediátrica. Já no Hospital Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte, está com x internados e mais x pacientes em observação.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, da Zona Norte, está atendendo 235% acima de sua capacidade, com 91 pacientes internados e 22 em observação. Já a Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, que também é vinculada ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), está operando em 1.325 % acima de sua capacidade, com 59 pacientes aguardando vaga de internação, e 110 pacientes em atendimento pelos serviços de assistência e urgência da Unidade.