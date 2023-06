Rio Grande do Sul registra primeira temperatura negativa do ano

Mesmo faltando nove dias para o início da estação mais fria do ano, e após as altas temperaturas registradas no tradicional veranico de maio e até o último final de semana, as primeiras marcas negativas foram registradas nesta segunda-feira (12) no Rio Grande do Sul.

A chuva do final de semana trouxe o frio para todo o Estado. Antes mesmo da chegada do inverno, foram medidas pela MetSul Meteorologia temperaturas negativas em Pedras Altas, com -3,9°C, na zona Sul do Estado, e Quaraí, na fronteira Oeste, com -1,7°C. Em Porto Alegre, a mínima foi de 7,3°C, em Belém Novo, já a máxima não passou de 14,1°C.

A tarde da segunda-feira teve máximas muito baixas e intensa sensação de frio em grande parte das áreas do Estado. Em Canela, a máxima foi de 6,7°C, com 8,6°C em São Vicente do Sul, 8,9°C em Passo Fundo e 9,7°C em Canguçu.

Nesta terça-feira (13), há previsão de novos recordes de mínimas registradas. O frio será intenso com mínimas inferiores a 5°C em grande parte do Estado, mas o tempo fica aberto, sem nuvens ao longo do dia. Entre a Campanha e a zona Sul, a mínima poderá oscilar entre -2 e -4°C nas baixadas. Em alguns pontos até não se afasta -5°C.