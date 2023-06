Baixas temperaturas marcam a semana no Rio Grande do Sul

Do verão fora de época para as baixas temperaturas do inverno em poucas horas, assim foi a virada no tempo com o avanço da frente fria no final de semana dos gaúchos. Com isso, o ar seco e frio toma conta do Rio Grande do Sul e a expectativa é de queda acentuada da temperatura para esta semana e os termômetros irão registrar marcas próximas ao zero grau.

Em cidades da Metade Sul, o frio será mais intenso com marcas que poderão baixar de zero em alguns pontos. Há potencial para formação de geada nessas regiões. Na Metade Norte, o frio será intenso também com previsão de nuvens na divisa com Santa Catarina. Não se afasta chuva esparsa e passageira nessas áreas. A tarde será invernal com temperatura baixa e sensação de frio em todo o Estado.

Em Porto Alegre, o Dia dos Namorados terá frio invernal. O dia começa gelado com sol e nuvens e uma tarde de tempo mais aberto e pouca elevação térmica. Já a terça-feira, o sol predomina e a previsão de frio segue intenso. A segunda metade da semana terá elevação gradual da temperatura. A máxima na Capital, nesta terça, não passa dos 13 graus e a mínima registrada será de seis graus.

De acordo com dados da rede do Inmet, a mínima de domingo no Rio Grande do Sul foi de 5,6°C em Canguçu. Em Bagé, o dia começou com a mesma temperatura. Já em Porto Alegre foi registrado 10,3°C no bairro Jardim Botânico. Em São José dos Ausentes a mínima foi de 7,5°C com 7,6°C em Cambará do Sul. E a promessa é de que o frio siga ao longo dessa semana nessas regiões.

Para a chegada da frente fria choveu forte em partes do Rio Grande do Sul, com acumulados altos de precipitação. Por outro lado, no Sul e Oeste, onde a chuva avançou mais cedo, foram registrados baixos volumes de precipitação. De acordo com os dados da rede do Instituto Nacional de Meteorologia e do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, os acumulados somaram ao redor de 50 mm em diversas cidades da Metade Norte.

Em Viamão foi registrado o maior acumulado de sábado no Estado, com 82 mm, na sequência a Capital teve 64 mm, Alvorada, Eldorado e Lajeado tiveram 60 mm. Em São Leopoldo choveu 59 mm, em Venâncio Aires 58 mm, em Canoas 56 mm. Nas Missões, Santa Rosa registrou 45 mm. Na região Centro/Serra, a cidade de Segredo teve 48 mm. No alto da Serra do Botucaraí choveu 46 mm. Em Passo Fundo, 41 mm. Em contrapartida, em cidades da Campanha, zona Sul e Oeste, o acumulado não somou sequer 10 mm.

Em algumas cidades, a virada na temperatura chegou aos 15°C comparando as tardes de sábado e de domingo. No Noroeste gaúcho, a máxima no sábado atingiu 27°C enquanto que na tarde de domingo a temperatura não passou dos 14°C. Em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, a temperatura foi dos 24°C no sábado para apenas 10°C no domingo. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o sábado teve máxima de 27°C, enquanto que o domingo, os termômetros não passaram dos 15°C.