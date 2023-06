Rio Grande do Sul deve ter temperatura abaixo de zero e geada nesta terça-feira

A terça-feira (13) terá geada e temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para a formação de geada de intensidade forte a moderada em áreas isoladas do Estado, exceto o Leste, Noroeste e Norte (divisa com Santa Catarina).

A segunda-feira (12) é marcada pelo frio no Rio Grande do Sul. Os termômetros já marcaram temperaturas negativas, com -1,7°C em Quaraí.

A previsão da MetSul Meteorologia é que o frio prossiga durante a semana. Na terça-feira (13) o ar gelado toma conta do Rio Grande do Sul com marcas perto de zero e até negativas em diversas regiões. Na quarta-feira (14) o frio mais forte com marcas ao redor de zero tende a fica restrito ao Sul, campanha e Oeste.