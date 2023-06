Confira os locais de vacinação contra gripe e Covid-19 nesta segunda-feira em Porto Alegre

A vacinação contra Covid-19 e gripe (Influenza) segue nesta segunda-feira em Porto Alegre. De acordo com informações da prefeitura da Capital, 33 locais estarão aplicando a vacina bivalente contra a Covid-19. O público apto a receber a vacina bivalente inclui pessoas com 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, que tenham feito pelo menos duas doses anteriormente.

site da prefeitura A listo com os endereços e horários de funcionamento dos postos de saúde de Porto Alegre pode ser conferida no

LEIA MAIS: Vacinação continua abaixo do esperado no Rio Grande do Sul

Saiba onde se vacinar:

Bivalente



Público: pessoas com 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo (pelo menos duas doses anteriores).



Onde: 33 unidades de saúde. São 14 locais das 8h às 21h: unidades de saúde Navegantes, Campo da Tuca, IAPI, Clínica da Família Álvaro Difini, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Belém Novo, Tristeza, São Carlos, Santa Marta, Modelo, Ramos, Morro Santana, Bom Jesus e Chácara da Fumaça. Outros 20 postos atendem das 8h às 17h: Nossa Senhora de Belém, Nova Brasília, Sarandi, Jardim Itu, Rubem Berta, Costa e Silva, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Campo Novo, Camaquã, Panorama, Parque dos Maias, Ipanema, Restinga, Lomba do Pinheiro, Ilha dos Marinheiros, Assis Brasil e Mato Sampaio, além da Moab Caldas (até 19h).



Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. No caso de imunocomprometidos, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação. Para profissionais de saúde é necessário apresentar comprovante do vínculo empregatício (crachá, carteira ou contrato de trabalho vigente). No caso de trabalhadores autônomos, entregar cópia da ficha CNES ou alvará do serviço de saúde ou autodeclaração (veja aqui). Já trabalhadores de apoio devem levar declaração de vínculo do trabalhador (veja aqui). Pessoas com deficiência permanente deverão apresentar documento que comprove sua condição, como laudo médico, cartões de gratuidade no transporte público, entre outros, válidos independente da data.



Vacinação contra a gripe



A prefeitura ampliou o público apto a receber a dose contra os vírus da influenza (gripe) para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. A medida atende à determinação do Ministério da Saúde de ampliar para toda a população o público apto a ser imunizado. Esse grupo se junta aos grupos prioritários que vêm sendo vacinados desde o início da campanha, em 10 de abril (idosos, professores, crianças a partir de seis meses, servidores da segurança e do transporte público, gestantes, puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades). O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde da cidade.