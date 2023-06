Nova linha de ônibus irá atender estudantes e população na zona sul de Porto Alegre

A prefeitura criou uma nova linha de ônibus para atender estudantes da rede Calábria, Marista e a população que reside na zona sul da Capital. A linha A270 - Alimentadora Cavalhada/Aracaju Escolar começa a operar na próxima segunda-feira (12), partindo do terminal da avenida Cavalhada até o terminal da rua Aracajú.



Os ônibus irão circular em dias úteis, com quatro horários e duas viagens por sentido. No itinerário bairro-terminal, o veículo sairá às 7h25min e às 12h25min. No sentido oposto, terminal-bairro, o transporte coletivo partirá às 12h05min e 17h10min.



“O incremento dessa nova linha faz parte do programa Mais Transporte, que lançamos no ano passado. Ele atende a um pedido dos moradores do entorno e vai melhorar a frequência de atendimento na região em horários estratégicos, quando os estudantes iniciam e terminam às atividades escolares”, declarou o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

LEIA TAMBÉM > Porto Alegre vai contratar nova empresa para coleta de lixo; edital sai nos próximos dias



As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do aplicativo do cartão TRI.