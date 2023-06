Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental é lançado

Com o tema Inovação ambiental no presente para o futuro, a segunda edição do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental foi lançado nesta quarta-feira (7) no Palácio Piratini. Os profissionais de comunicação poderão inscrever os trabalhos em seis categorias: Jornalismo Impresso, Webjornalismo, Fotojornalismo, radiojornalismo/podcast, telejornalismo e Jornalismo Universitário.

As reportagens veiculadas entre 1º de janeiro de 2022 e 30 de agosto de 2023 concorrem aos prêmios de R$ 6 mil para o 1º lugar de cada categoria; R$ 4 mil para quem ficar na segundo lugar e R$ 2 mil, para o 3º lugar de cada categoria. O Jornalismo Universitário terá premiações nos valores de R$ 700,00; R$ 600,00 e R$ 500,00 respectivamente para os três primeiros colocados.

neste site. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no mês de outubro. O prêmio é organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). As inscrições podem ser realizadas de 1º de julho a 31 de agosto de 2023

"Sem dúvida alguma estamos diante do assunto mais importante do mundo que é o meio ambiente e, quando trazemos isso para a comunicação, se torna bem mais importante para que trabalhemos a conscientização das pessoas", afirmou a secretária estadual de Comunicação, Tânia Moreira. Já a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, explicou que o prêmio de jornalismo foi criado há dois anos e tem como principal objetivo fortalecer os laços da instituição com a comunicação, além de incluir pautas do meio ambiente nos trabalhos jornalísticos.

Segundo Marjorie Kauffmann, o prêmio possui nove microtemas - mitigação das emissões de gases de efeito estufa; agropecuária de baixo carbono; energia limpa e renovável; proteção das espécies nativas do RS; geoparques; educação ambiental; gestão de resíduos, enfrentamento da estiagem e gestão das águas na recuperação dos rios e nascentes. Para a secretária, o prêmio tem a intenção de utilizar a ferramenta do jornalismo para valorizar as boas práticas na área ambiental. "Não há como ter sucesso na educação e no meio ambiente se não soubermos comunicar nossas ações", ressalta.