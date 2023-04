Jornal do Comércio recebe prêmio da ACPA

Jornal do Comércio foi agraciado com o prêmio ACPA Paulo Vellinho, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) foi agraciado com o prêmio ACPA Paulo Vellinho, promovido pela. A distinção foi entregue nesta terça-feira (25) durante solenidade no Palácio do Comércio.

O JC conquistou a categoria Marketing & Comunicação. O diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero, recebeu a premiação das mãos do diretor executivo da Pirahy Alimentos, Carlos Rafael Garcia. O prêmio contou om oito categorias e sua terceira edição homenageou o empresário sócio-fundador da Cereais Pampeiro, Zelio Wilton Hocsman, o Zelinho, também membro do Conselheiro Benemérito e vice-presidente do Conselho Superior da ACPA.

neste ano completa 165 anos , ao mencionar que ela é uma instituição muito importante para Porto Alegre e para o Estado. Segundo Tumelero, o reconhecimento da Associação Comercial de Porto Alegre é muito importante em razão do trabalho que o jornal desenvolve em busca da qualificação das matérias, sempre trazendo como princípios a credibilidade, a qualidade e a exclusividade dos conteúdos. Tumelero destacou a trajetória da ACPA, que, ao mencionar que ela é uma instituição muito importante para Porto Alegre e para o Estado.

"É um ano especial tanto para a Associação Comercial quanto para o Jornal do Comércio, que neste ano completa 90 anos", salienta. De acordo com Giovanni, a ACPA e o JC possuem a similaridade de trabalhar em favor do desenvolvimento de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.

O prêmio tem como objetivo reconhecer empresas e personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação e colocaram a cidade como protagonista, bem como homenagear um dos mais relevantes empreendedores do Brasil: o empresário gaúcho Paulo Vellinho. O nome do empresário permanece no prêmio e a cada edição o reconhecimento será concedido para uma pessoa com representatividade no mundo corporativo ou ligado à Associação Comercial.

O prêmio contou om oito categorias: Empreendedorismo; Inovação & Tecnologia; Marketing & Comunicação; Política; Serviços; Terceiro Setor; Turismo; Varejo. Além destas, a categoria Fora da Curva foi revelada no final da premiação: o agraciado foi Thiago Ribeiro, diretor-geral do South Summit Brasil.

trajetória do empresário Paulo Vellinho A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, destacou a, seu pai, falecido em 2022 e que contribuiu de forma decisiva para o crescimento da Springer. "Para viver uma trajetória com tantos desafios, encarar aberturas de mercados e testar produtos inovadores, buscar fornecedores e parceiros, foi preciso criatividade para resolver impasses e perseverar para ir adiante. Empreender é isso", afirmou. A presidente da ACPA falou ainda sobre o homenageado da edição.

"Zelinho é uma referência no meio empresarial e esportivo. Gremista fervoroso, ele está sempre disponível para aconselhar, orientar e apoiar de forma estratégica tudo que lhe é consultado”, acrescentou.

Vencedores da 3° edição do Prêmio ACPA Paulo Vellinho - edição Zelio Hocsman:

Marketing & Comunicação: Jornal do Comércio

Empreendedorismo: 4BEER

Inovação & Tecnologia: South Summit

Política: Sebastião Melo

Serviços: Navega POA

Sustentabilidade: Safeweb Ecobarreira

Turismo: Viva Mais POA

Varejo: Armazém Colab

Fora da Curva: Thiago Ribeiro - Diretor Geral do South Summit Brasil