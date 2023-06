Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas

Os bancos de sangue estão sempre pedindo doações. Uma pessoa pode salvar até quatro vidas. Neste mês tem a campanha Junho Vermelho, para conscientizar a população sobre a importância deste ato altruísta. O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul é o local de coleta, armazenamento e distribuição das bolsas de sangue para os hospitais. Os homens podem doar até quatro vezes por ano, enquanto que as mulheres, devido à perda de sangue mensal, até três vezes.

ser saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg, não fumar nem ingerir álcool algumas horas antes da coleta e estar bem alimentado. Além disso,, como tatuagens, piercings e acupuntura há menos de seis meses, estar em fase de amamentação, resfriado ou com outra doença, e ter feito sexo sem preservativo.A assistente social do Hemocentro, Gesiane Almansa, parabeniza os doadores regulares e enfatiza a importância da doação.. Cada bolsa coletada é enviada para o laboratório de processamento e o sangue é separado em componentes: concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. Por isso é dito que uma doação pode salvar até quatro vidas.Doadora há 14 anos, Bruna Suptitz realizou a primeira coleta aos 18 anos. A motivação para ter começado a doar é um caso de óbito devido à leucemia na família.Bruna afirma que doa de uma a duas vezes ao ano, ela também costuma receber pedidos de conhecidos com algum familiar precisando de sangue.Um impedimento para algumas pessoas é a espera após realizar tatuagem. Gesiane ressalta que no Rio Grande do Sul, o intervalo é o mínimo possível. “A indicação é o tempo entre 12 e 6 meses, aqui no Hemocentro nós já aceitamos assim que completar seis meses”. A assistente social ainda afirma que uma parte importante da doação é a conversa após a aferição dos sinais vitais. Neste papo individualizado com um enfermeiro,Gesiane reforça que o tipo deO Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul fica na Avenida Bento Gonçalves, 3722 e atualmente está em situação regular, mas quase crítico.