Governo do RS anuncia investimento de mais de R$ 100 milhões em escolas até o final de 2023

plano de gestão para qualificação da infraestrutura escolar Programa Lição de Casa, com uma série de avanços no processo de qualificação da estrutura das instituições da rede estadual de ensino. Até o final de 2023, são previstos investimentos em 254 escolas, com o investimento de R$ 101,04 milhões, o que beneficiará cerca de 100 mil estudantes da rede. Após a apresentação do, em fevereiro, e a consolidação da reestruturação administrativa das secretarias da Educação e de Obras Públicas, o governo do Rio Grande do Sul apresentou nesta terça-feira (6), o, com uma série de avanços no processo de qualificação da estrutura das instituições da rede estadual de ensino. Até o final de 2023, são, com o investimento de, o que beneficiará cerca de 100 mil estudantes da rede.

“Estou absolutamente confiante de que vamos ter uma mudança forte na capacidade do Estado em entregar obras fundamentais para aquilo que é central na nossa estratégia e deve ser central no Estado, que é a educação, o Rio Grande do Sul terá um futuro próspero na medida que nós tenhamos um capital humano formado com a excelência. O que realmente impulsiona o crescimento do nosso Estado é o talento e capacidade do nosso capital humano e por isso nós não podemos falhar com a educação”, ressaltou o governador Eduardo Leite.



O Programa Lição de Casa atualmente reúne mais 50 escolas que estão com as obras em fase de execução. Estas somam investimento de R$ 17,8 milhões. Além destas, outras 36 estão com o contrato em fase de assinatura, com recursos no total de R$ 7,3 milhões.



Também fazem parte da largada do Lição de Casa outras 99 escolas que estão com obras em fase de elaboração de contrato e já possuem recursos destinados no valor total de R$ 29,06 milhões, nesta fase estão contempladas grandes reformas como a da Escola José Mânica, de Santa Cruz do Sul e a Escola Castro Alves, de São Jerônimo. Incluem também no programa 24 obras em escolas que estão em fase de licitação, as quais já tem o valor de R$ 28,08 milhões reservados.



Ainda são contemplados no programa 13 escolas em fase de atualização de projeto, revisão orçamentária e atualização dos elementos técnicos para elaboração da licitação. O valor de investimento já garantido para estas instituições é de R$ 2,62 milhões.



Também nesta terça-feira o governador Eduardo Leite assinou a ordem de início de mais cinco obras em escolas. São elas: Alfredo Ferreira Rodrigues, de Rio Grande, com um investimento de R$ 563 mil; Instituto de Educação Riachuelo, de Capão da Canoa, no valor de R$ de 1,6 milhão; Rodolfo Von Ihering, de Taquara, no valor de R$ 264 mil; Toyama, de Porto Alegre, com um investimento de R$ 236 mil; e Engenheiro Paulo Chaves, de Maratá, com R$ 307 mil.

Mapa Escolar

Além da aplicação de recursos para a qualificação da estrutura das escolas do Estado, o governo também apresentou uma plataforma para o aperfeiçoamento do monitoramento e os fluxos de trabalho, buscando mais agilidade e transparência ao andamento da situação na rede de ensino.



Entre as novidades está a criação do Mapa Escolar, uma plataforma de monitoramento da infraestrutura estadual de dados especiais. O sistema permite ver a localização da escola, o porte e os dados cadastrais do imóvel, como matrícula, lote e tamanho da área. É possível ver também fotos internas e externas das escolas, bem como visualizar os recursos de Agiliza Educação 2022 e 2023 que a instituição recebeu e os dados sobre todas as obras.

Qualificação e acompanhamento com regularidade

Também com o propósito de qualificar o acompanhamento dos processos para obras em escolas, outra novidade trazida pelo Programa Lição de Casa é a implantação de uma sistemática de governança em quatro níveis. Esse aperfeiçoamento se configura em reuniões periódicas de acompanhamento em diferentes âmbitos de gestão decisória.