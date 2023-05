Secretária estadual de Educação debate a conjunção da tecnologia ao ensino

Descortinado pelo isolamento social estabelecido durante o auge da pandemia de Covid-19, um dos mais significativos descompassos da Educação no Brasil é o desencontro entre métodos de aprendizagem e o uso da tecnologia. Diante disso, a reunião-almoço Tá na Mesa, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) desta quarta-feira (31) foi um convite ao debate sobre estratégias capazes de resolver esta discrepância.

Uma das convidadas, a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, salientou a necessidade de se incluir o digital ao ensino formal. “Durante o período de isolamento social, nós oferecemos capacitações para professores atenderem às necessidades daquele momento. Agora, a meta é ampliar este processo de qualificação, em parceria com a Google”, destacou a titular da pasta.

Para melhor ilustrar a questão, a assessora institucional da Agência Plan Ceibal, Mariana Montaldo, apresentou o bem-sucedido projeto de Conectividade de Informática Básica para Aprendizagem Online, implementado no Uruguai há mais de uma década. Ao fornecer dispositivos e conectividade para professores e alunos do primeiro ano do Fundamental à terceira série do Médio, reduzindo a exclusão digital, o país respondeu rapidamente ao plano de contingência para a suspensão das aulas presenciais em março de 2020.

“Além de garantir a continuidade do ano letivo, conseguimos apoiar professores e famílias na criação de ambientes de aprendizagem em casa, fornecendo ferramentas e recursos que apoiassem a aprendizagem em novos campos e funções”, salientou Mariana.

O trabalho realizado em conjunto com a Administração Nacional de Educação Pública (ANEP), segundo a assessora, “busca intensificar a interação entre professores e alunos, bem como repensar o papel das famílias na garantia da continuidade educacional a partir de casa”. Essa estratégia permitiu, ainda, adequar os conteúdos já existentes em nível técnico e pedagógico aos dispositivos de Educação a Distância (EAD).

A líder de educação pública do Google Education Brasil apresentou o relatório global sobre Educação, que traz informações importantes para solucionar algumas das dificuldades principais enfrentadas pelos atores envolvidos na trajetória educacional. “Trabalhamos com três pilares: pessoas, sistemas e aprendizagem. Estes tópicos trabalham em relação à personalização da educação (estudantes e docentes), ao empoderamento dos professores e ao reposicionamento da questão das avaliações. Só assim conseguiremos vencer o desafio de ‘como se ensina’ e de ‘como o aluno aprende’ ”, explicou a gestora.



Ensino Integral no RS

Outro passo em prol da melhoria do ensino no Estado, segundo a secretária de Educação, diz respeito à implementação do programa de ensino integral no RS. “Houve avanços nesse sentido, antes tínhamos 18 escolas de Ensino Médio com esta proposta e hoje são 85. Se levarmos em conta as Tiradentes e as técnicas, são 111 ao todo. Como fomento que o governo federal ficou de oferecer, esperamos mais 100, pelo menos. Pretendemos chegar em 2026 com 550 colégios de tempo integral, o que corresponde a 50% do total da rede”, afirmou a secretária.