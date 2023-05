Com 83 mil habitantes, Ijuí concentra quase 20% dos óbitos por dengue do RS

40 óbitos por dengue em 2023 confirmados até esta quarta-feira (31) no Rio Grande do Sul sete foram no munícipio de Ijuí. A cidade de apenas 83 mil habitantes também concentra o maior número de casos, com 2.663 confirmações. A situação epidemiológica da doença no município preocupa autoridades e a população. Dos. A cidade de apenas 83 mil habitantes também concentra o. A situação epidemiológica da doença no município preocupa autoridades e a população.

Na comparação com Porto Alegre, que é a cidade mais populosa do Estado com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Ijuí tem três mortes e quase 400 casos confirmados a mais.

A coordenadora de Saúde da Atenção Básica de Ijuí, Salester Ruver, afirma que as últimas semanas foram as mais críticas no número de casos confirmados de dengue no município. "A nossa UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) aumentou de 100, 150 consultas por dia para 300 neste período mais crítico que a gente enfrentou da dengue, que foram estas últimas três semanas", afirma Salester.

• LEIA TAMBÉM: Pelotas confirma segundo caso autóctone de dengue

A coordenadora afirma que a secretaria de Saúde de Ijuí abriu um serviço extra exclusivo para atender casos de dengue. Ela ainda diz que, apesar da situação crítica que o município vem enfrentando, os casos da doença vêm diminuindo desde a semana passada.

• LEIA TAMBÉM: Dois Irmãos tem situação crítica em relação aos focos de dengue

"Abrimos um serviço de apoio, que é um serviço extra, só para atender pacientes com suspeita de dengue ou com dengue. Então, neste serviço, a média de atendimentos era 100, 110 pacientes por dia. A média de casos novos era em torno de 45, 50 (por dia). Da semana passada para cá, continuamos atendendo uma média de 80, 90 pacientes por dia, mas o número de notificações de casos novos está caindo, de algo tipo 30 e poucos, ontem (terça-feira) foram 21", afirma a coordenadora.

População preocupada com a dengue em Ijuí

A crise de casos de dengue em Ijuí vem preocupando a população local. O professor Peterson Avi afirma que todo mundo (do município) tem conhecidos que tiveram dengue, e principalmente que os sintomas vêm sendo muito sérios. "A situação tá bem crítica, bem preocupante. Por enquanto nós, na minha casa, escapamos. Mas eu conheço várias pessoas, tenho vários conhecidos que tiveram dengue, e a maioria deles com sintomas muito sérios". Peterson diz estar muito preocupado com esta situação.

A empresária Stela Maris Renz pede por mais ações de conscientização da população no município. "Precisamos todos ter uma conscientização maior em relação a isso, porque é algo muito preocupante. Me parece que as pessoas ainda não estão levando muito a sério. Vejo uma necessidade maior de uma fiscalização, de uma ação de conscientização", afirma a empresária. Stela completa: "É lamentável os casos de óbitos na cidade e as consequências físicas que estão ocorrendo nas pessoas, devido à grande dor, à sensação de muito mal-estar, e o perigo de morte".

Óbitos e casos de dengue por município no RS em 2023:

• Ijuí: 7 óbitos, com 2.663 casos confirmados



• Iburibá: 5 óbitos, com 1.228 casos confirmados



• Porto Alegre: 4 óbitos, com 2.284 casos confirmados



• Encantado: 4 óbitos, com 1.790 casos confirmados



• Roca Sales, Santa Maria: 2 óbitos



• Bento Gonçalves, Estrela, Gramado, Jaguari, Jóia, Lajeado, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Muçum, Não-Me-Toque, Nova Alvorada, Novo Barreiro, Passo Fundo, Selbach, Sinimbu, Travesseiro: 1 óbito