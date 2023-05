"O Papa é gaúcho", disse Melo ao entregar cuia de chimarrão a Francisco

prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), revelou como foi o seu encontro com o Papa Francisco na semana passada, no Vaticano. O chefe do executivo afirmou que o compromisso foi extremamente rápido, mas que aproveitou a oportunidade para presentear o Pontífice com uma cuia de chimarrão e imagens da Igreja Nossa Senhora das Dores na semana passada, no Vaticano. O chefe do executivo afirmou que o compromisso foi extremamente rápido, mas que aproveitou a oportunidade para, da Capital.

"A cuia que entreguei a ele simboliza a amizade, a roda da amizade, do carinho, do respeito. Eu acho que simboliza muito a roda de chimarrão, a boa convivência, o bom acolhimento do povo gaúcho", disse Melo à reportagem do Jornal do Comércio. O Papa, que é argentino, tem a cultura do mate. "O chimarrão, para ele, é uma coisa que não é novidade, afinal de contas ele é nosso vizinho, é da Argentina, e o argentino também é um pampeano e também gosta do chimarrão", afirmou Melo.

"Por final disse: o Papa é gaúcho. E ele começou a rir", revela o prefeito. Melo faz referência a um momento histórico para os porto-alegrenses, nos anos 1980, quando o Papa João Paulo II foi recebido na Capital com o coro "ucho, ucho, ucho, o Papa é gaúcho".