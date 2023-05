Acampamento Farroupilha 2023 pretende ultrapassar marca de 1,4 milhão de visitantes

Com a presença de 232 piquetes tradicionalistas e a expectativa da organização de ultrapassar a marca de 1,4 milhão de visitantes, o Acampamento Farroupilha 2023 foi lançado nesta terça-feira (30) durante evento na Casa do Gaúcho no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira (5), e seguem até o dia 13 de junho, no Centro Municipal de Cultura, no Teatro Renascença, na avenida Erico Verissimo, 307, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h.

A montagem das estruturas dos Centro de Tradições Gaúchas (CTGs), Piquetes e Departamento de Tradições Gaúchas (DTGs) começa no dia 18 de agosto e podem ser feitas até o dia 29. O Acampamento será montado em uma área de 75 mil metros quadrados.

A presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre, Liliana Cardoso, informa que a festa tradicionalista começa no dia 1º e segue até o dia 20 de setembro. Para participar do evento, os tradicionalistas terão que levar documentação, alvará de 2022 e a APA de patronagem para que possa ser feita a habilitação para o acampamento. O desfile Farroupilha será realizado no dia 20 de setembro na avenida Edvaldo Pereira Paiva. "A expectativa é grande pelas inscrições dos piquetes e a apresentação dos projetos culturais que devem mostrar muita criatividade na poesia, música e artes", ressalta. Liliana Cardoso afirma que as cirandas escolares devem trazer muitas crianças ao acampamento para conhecer desde cedo os costumes do tradicionalismo gauchescos.

Durante o evento de lançamento do Acampamento, foi apresentada as patronas dos Festejos Farroupilhas do Rio Grande do Sul, Maria Luiza Benitez, e de Porto Alegre, Gringa Santos. Maria Luiza, que foi escolhida por unanimidade, é a quinta mulher a assumir como patrona. Antes dela, estiveram no comando dos Festejos Farroupilhas do Rio Grande do Sul - Nilza Lessa (mulher do folclorista Barbosa Lessa), Alessandra Matos, Elma Santana e Liliana Cardoso - primeira mulher negra a assumir como patrona.

No seu discurso, o prefeito Sebastião Melo destacou que a comunidade pode ter a certeza que a dedicação da prefeitura será maior para festa de 2023, juntamente com os parceiros da iniciativa privada. "A ideia é fazermos um Acampamento Farroupilha ainda melhor neste ano", destaca. O Acampamento Farroupilha 2023 será realizado pela prefeitura de Porto Alegre, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da GAM3 Parks. Para o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, a festa é um grande evento porque preserva a memória e a história dos gaúchos. "Esta é a maior manifestação cultural do Rio Grande do Sul que gera grande impacto econômico ao município", explica.

No encontro, foram apresentadas as atrações da nova edição, como a planta comercial e dos piquetes, a nova identidade visual, além das melhorias no sistema de drenagem e a estrutura elétrica do parque, e mudanças na planta do evento por conta das obras que estão em andamento. O sócio-diretor da GAM 3 Parks, Vinícius Garcia, destacou que a festa de 2022 recebeu 1,4 milhão de visitantes e foram realizadas mais de 100 apresentações e shows. Em 20 dias de festa, foram realizadas mais 800 toneladas de churrasco e cinco mil profissionais estiveram envolvidos no evento. As oficinas da Ciranda Escolar, que trabalha a educação e a cultura, receberam 15 mil alunos da rede municipal de ensino.