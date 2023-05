Porto Alegre lança Campanha do Agasalho e do Alimento com tema do Natal fora de época

A prefeitura de Porto Alegre lançou oficialmente a Campanha do Agasalho e do Alimento 2023 nesta segunda-feira (29), em evento no Salão Nobre do Paço Municipal. Neste ano, a iniciativa terá o tema do Natal, mesmo que fora de época, e o lema "Doe e faça esta ser a época mais mágica do ano".

A Campanha é coordenada pelo gabinete da primeira-dama, Valéria Leopoldino, que destacou a necessidade de doações além das roupas, mas também de cobertores, roupas de cama, toalhas, itens de higiene e alimentos. "Essa campanha, mais do que pedir o agasalho, a roupa, a gente tá pedindo cobertores e alimentos, além de produtos de higiene pessoal. Temos visto, durante o ano todo, a necessidade do alimento. Então, aproveitamos esta campanha, que mexe com todo o estado do Rio Grande do Sul e a nossa Porto Alegre, para incluir o alimento e os itens de higiene pessoal", afirma Valéria.

A primeira-dama ainda enfatiza que as roupas doadas não devem ser peças que seriam descartadas, mas vestimentas em boas condições. "O apelo é que as roupas, realmente, venham roupas doadas do coração, e não o descarte, e não aquela peça sem botão, aquela calça sem zíper", disse Valéria. A primeira doação desta edição da Campanha do Agasalho e do Alimento ocorreu no próprio evento de inauguração, quando a primeira-dama entregou cobertores que serão destinados ao Centro Social Marista de Porto Alegre (Cesmar), ao Centro de Reabilitação São João Batista e à Rede Calábria.

itens serão entregues às pessoas em situação de vulnerabilidade com uma faixa dourada, simulando um presente de Natal. Haverá pontos de coleta de doações no Paço Municipal e no Centro Administrativo Municipal, além de quatro supermercados do Zaffari. O lançamento da ação na Capital ocorre uma semana após o início da Campanha do Agasalho 2023 do governo do Estado Com a estética inteiramente natalina, uma das novidades da Campanha deste ano é que os, simulando um presente de Natal. Haverá. O lançamento da ação na Capital ocorre uma semana após o

O lançamento da Campanha do Agasalho e do Alimento contou com apresentação da Orquestra Jovem do Instituto Popular de Arte-Educação (IPDAE), da Lomba do Pinheiro. Estavam presentes no evento, além da primeira-dama, o prefeito Sebastião Melo, secretários municipais e vereadores da Capital. Também compareceu ao lançamento, de surpresa, o ator Marcos Frota, que inaugura nesta quinta-feira (1º) o Mirage Circus, nas proximidades do estádio Beira-Rio, na Capital. Frota colocou o circo à disposição do executivo municipal para integrar a Campanha. Na Campanha do passado, foram recebidas 176.359 peças, que beneficiaram pessoas atendidas por 117 entidades assistenciais, informa a prefeitura.

Confira os pontos de coleta da Campanha do Agasalho e do Alimento 2023:



Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30:

• Paço Municipal - Praça Montevideo, 10 – Centro Histórico

• Centro Administrativo Municipal - rua Gen. João Manoel, 157 – Centro Histórico



Dias úteis e fins de semana:

• Zaffari Otto – avenida Otto Niemeyer, 601 – Tristeza

• Zaffari Hípica – avenida Juca Batista, 4255 – Hípica

• Zaffari Centerlar – avenida Sertório, 8000 – Sarandi

• Zaffari Fernando Machado – rua Cel. Fernando Machado, 860 - Centro Histórico