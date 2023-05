Campanha do Agasalho do governo do RS incentiva o desapego

Com a meta de superar as 748 mil peças de roupas e calçados e 24 mil cobertores doados no ano passado, o governo do Rio Grande do Sul lançou nesta segunda-feira (22) a Campanha do Agasalho 2023 durante solenidade no Palácio Piratini. A campanha publicitária, desenvolvida pela agência Escala, incentiva o desapego das peças que estão no guarda-roupas.

O evento contou com a participação de duas tricoteiras que fazem parte do grupo Corrente do Bem projeto desenvolvido pela Casa do Artesão. As 20 tricoteiras que integram a iniciativa produziram 100 peças de roupas para bebês que foram doadas. No salão Negrinho do Pastoreio, as tricoteiras Joana Machado e Maria Loreni de Souza elogiaram a iniciativa do governo estadual. "É uma honra participar de uma campanha de solidariedade e de amor que tem o objetivo de ajudar quem mais necessita", destaca Joana.

No seu discurso, o governador Eduardo Leite afirmou que a campanha do agasalho é um exercício de empatia e de se colocar no lugar do outro. "Queremos mobilizar o sentimento de toda uma sociedade. Infelizmente, tem pessoas que acham que a iniciativa funciona com um descarte", acrescenta. Segundo Leite, o ato de doação tem um componente muito especial porque quem doa uma roupa para quem precisa é como se estivesse abraçando quem necessita. Para o governador, a doação de roupas, calçados e cobertores fará um bem para quem realizar o gesto de solidariedade. "Não tem desculpa para não doar uma peça de roupa para quem está em situação de vulnerabilidade social", destaca.

O chefe da Casa Militar, coronel Luciano Boeira, disse que a iniciativa não é um momento de descarte de roupas que não interessam mais. "A Campanha do Agasalho é um momento de solidariedade, voluntariado e compaixão", ressalta. A ação de arrecadação de agasalhos deverá encerrar no mês de agosto em todo o Estado.

Conforme Boeira, a Defesa Civil estadual e a Casa Militar estão engajadas em uma corrente de solidariedade. Os itens podem ser doados na Central de Doações do Centro Administrativo Fernando Ferrari, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, na recepção do Palácio Piratini, na rede Zaffari e em 36 agências do Banco do Brasil em Porto Alegre, Alvorada, Guaíba e Viamão.

As doações podem ser entregues também nos quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. A triagem, recebimento e distribuição do material é feito por 20 profissionais da Defesa Civil estadual.

O secretário estadual de Assistência Social, Beto Fantinel, ressalta que a população deve estar atenta ao estado de conservação das peças. "Fazemos um apelo à sociedade para que as roupas que forem doadas sejam limpas, em condição de uso, porque, depois, a Defesa Civil tem um grande trabalho de separar isso tudo no centro de triagem", explica. Fantinel disse que a mobilização tem o objetivo de atingir a quem mais precisa no Rio Grande do Sul.