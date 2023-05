Prefeitura de Porto Alegre amplia número de viagens da linha 632 aos domingos

A prefeitura de Porto Alegre informa aumento de viagens da linha 632 - Nossa Senhora de Fátima a partir deste domingo (28). Nesta etapa, o Programa Mais Transporte vai acrescentar mais 14 novas viagens, passando de 18 para 32. O incremento vai resultar na ampliação do horário no turno da noite.



Anteriormente, os últimos horários aos domingos no sentido Centro-bairro e bairro-Centro eram 20h15 e 19h30 – com a mudança, serão às 21h20 e 20h30. A alteração atende a um pedido da população da região.





Duas linhas (244 - Santa Teresa e 2441 - Santa Teresa/via Mariano de Matos) terão alterações nos itinerários. A partir da quinta-feira (1º), as linhas irão atender os estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Afonso Guerreiro Lima, na rua Banco Inglês, deixando de passar pelas ruas Caixa Econômica e Cruzeiro do Sul. O itinerário permanece igual no restante do trajeto.

T9 não terá mais cobrador aos fins de semana e feriados

Foi publicada nesta sexta-feira, dia 26, no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), a resolução que autoriza a operação da linha T9 - PUC sem cobrador a partir deste sábado em fins de semana e feriados. A medida se estende aos dias úteis a partir do dia 19 de junho. Com isso, Porto Alegre alcança 181 linhas operando sem cobradores, chegando a 42,8% dos profissionais. A previsão é chegar a 50% ao fim de 2023. A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem.