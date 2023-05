Mais três linhas de ônibus poderão circular sem cobradores em Porto Alegre

Mais três linhas de ônibus passam a circular sem cobrador na Capital a partir deste sábado (13). De acordo com informações da prefeitura, foi publicada na sexta-feira (12), no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), a autorização para que as linhas 343 (Campus/Ipiranga), 353 (Ipiranga/PUC/Ufrgs) e T8 (Campus/Farrapos) circulem sem cobradores.Segundo a Resolução 10/2023, as linhas só podem funcionar sem os cobradores nos sábados, domingos e feriados, em todos os horários disponíveis - a medida vale a partir deste sábado (13).A mudança tem como critério os roteiros que transportam menos passageiros por viagem. Os usuários do transporte público podem emitir seu cartão TRI sem custo.