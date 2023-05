Painéis digitais na avenida Nilo Peçanha passam a informar sobre intervenções na via

Para dar mais transparência e atualizar os motoristas sobre as intervenções na avenida Nilo Peçanha, a Prefeitura de Porto Alegre fez uma parceria com a empresa de painéis digitais na região. Em meio às propagandas de marcas, o painel também informa sobre o andamento das intervenções realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb). Os informativos, que passaram a ser exibidos na quarta-feira, mostram o prazo das próximas fases das intervenções. Até agora, cinco painéis já exibem o informativo. São dois na avenida Nilópolis com as ruas Amélia Teles e Carazinho, dois na própria Nilo Peçanha e um na avenida João Wallig, próximo à entrada do shopping Iguatemi. A previsão é que nas próximas semanas outros dois painéis da Nilo exibam as informações sobre os serviços. “Sabemos que as intervenções em uma grande via podem causar transtornos no trânsito, por isso a nossa ideia é nos comunicarmos com o cidadão de diferentes maneiras. Neste sentido, estamos aliando tecnologia à gestão para uma cidade mais inteligente, mais informativa” explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia. A recuperação estrutural da avenida precisou ser dividida em duas etapas em razão das obras de Macrodrenagem do Arroio Areia, realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A primeira etapa - iniciada em 2021 e concluída em 2022 - foi entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida Ipê. A segunda etapa iniciou-se em janeiro deste ano. As intervenções ocorrem no sentido Centro-bairro e se estendem por 970 metros, entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida João Wallig. Agora em maio, sete paradas de ônibus com placas em concreto foram entregues. Três delas são no sentido Centro-bairro e quatro no sentido bairro-Centro, entre a João Wallig e a Tomaz Gonzaga. A placa de concreto é mais resistente para a circulação de veículos pesados. Em maio, as sete paradas foram liberadas para o trânsito de veículos.O projeto ainda prevê a recuperação estrutural do asfalto, que será removido para aplicação de nova camada de pavimento. Serão realizados reparos profundos para substituição da base da via em alguns trechos que passaram por análise prévia. Essa etapa inicia-se em junho. A previsão é começar no sentido Centro-bairro. As equipes irão trabalhar em uma faixa por vez de cada pista para impactar menos o trânsito.